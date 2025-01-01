Ивлеева показала новогодние фото с мужем

Настя Ивлеева встретила Новый год с мужем Филиппом Бегаком, сообщает Zakon.kz.

После продолжительного молчания Настя Ивлеева все же подтвердила новость, что она вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака. За несколько часов до Нового года блогерша опубликовала несколько фото с мужем. На снимках они стоят на балконе загородного дома.

При этом, супруг звезды явно утеплился, а вот сама Настя выбрала для праздника корсет с открытыми плечами, который подчеркивает зону ее декольте.

"С наступающим 2025! Будьте собой, будьте здоровы, выходите замуж, женитесь, ныряйте в омут с головой, любите наотмашь и не бойтесь перемен, рожайте сто детей и не имейте сто друзей и будьте счастливы в конце концов. От мужа привет", – написала Ивлеева.

Кстати, для Насти это уже второй брак. Первым ее мужем был рэпер Элджей. А для Филиппа уже третий. От первого союза у него есть ребенок, а со второй женой он не прожил и года, уйдя к Ивлеевой осенью.

Фото: Instagram/_agentgirl_

"Счастливые и смешные", – прокомментировали серию фотографий поклонники Ивлеевой.

В этот же день 53-летняя российская эстрадная певица Кристина Орбакайте поздравила своих фанатов с Новым годом.