#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Американка 14 раз вышла замуж ради своей зависимости

игровая зависимость обернулась 14 браками, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 19:43 Фото: pixabay
Жительница Лас-Вегаса признала вину в серии фиктивных браков, с помощью которых обманула мужчин более чем на 100 тысяч долларов, чтобы финансировать свою игровую зависимость, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Independent, 33-летняя Цзяин Чэнь заключала браки с мужчинами, с которыми знакомилась в социальных сетях. После свадьбы она просила у них деньги, объясняя это необходимостью помочь якобы тяжелобольным родственникам в Китае. Получив средства, женщина прекращала общение.

По данным полиции, некоторые мужчины впоследствии пытались аннулировать брак, однако часть из них формально до сих пор остается женатыми на Чэнь.

Следствие установило, что с марта 2019 года по май 2024 года женщина оформила семь свидетельств о браке в округе Кларк. После ареста в 2024 году по обвинению в двоеженстве и мошенничестве ее отпустили под обязательство о явке, после чего она скрылась.

Позже Чэнь вновь задержали в Лас-Вегасе. Как выяснили правоохранители, за это время она под именем Вики Лян оформила еще семь браков, доведя их общее число как минимум до 14.

По версии следствия, один из мужчин перевел ей 23 тыс. долларов сразу после свадьбы для помощи "больному родственнику", а спустя две недели женщина сообщила, что больше не хочет состоять в браке. Другой потерпевший отдал около 30 тыс. долларов якобы на покупку общего дома, после чего также потерял с ней связь.

Во время расследования Чэнь призналась полиции, что проводила фиктивные браки именно в Лас-Вегасе, поскольку, по ее словам, там "очень легко пожениться".

Следователи также выяснили, что за последний год женщина проиграла более 300 тыс. долларов в казино Wynn на знаменитом Лас-Вегас-Стрип. По данным правоохранителей, похищенные деньги тратились на азартные игры, а не на помощь родственникам.

На этой неделе Чэнь признала вину по одному эпизоду двоеженства и одному эпизоду мошенничества с получением более 100 тыс. долларов. Приговор ей должны вынести 20 августа.

Ранее сообщалось, что 17 актюбинцев пострадали от квартирного мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Япония
07:19, 01 января 2025
Японка "вышла замуж" за вымышленного футболиста
ребенок
06:33, 02 февраля 2024
Китаец убил своих детей от первого брака ради создания новой семьи
Ребенок на свадьбе
08:55, 23 июня 2025
Девятилетнюю девочку пытались выдать замуж во французском Диснейленде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба Правительства РК
19:25, Сегодня
Мирас Тулебаев назначен вице-министром туризма и спорта РК
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
19:04, Сегодня
"Тараз" неожиданно уступил "Каспию М" в матче Первой лиги
Фото: UFC
18:59, Сегодня
Стал известен диалог Макгрегора и Холлоуэя на битве взглядов
Фото: НОК РК
18:25, Сегодня
Казахстанская легкоатлетка Рыпакова попала в число призёров молодёжного ЧА-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: