Американка 14 раз вышла замуж ради своей зависимости

Жительница Лас-Вегаса признала вину в серии фиктивных браков, с помощью которых обманула мужчин более чем на 100 тысяч долларов, чтобы финансировать свою игровую зависимость, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Independent, 33-летняя Цзяин Чэнь заключала браки с мужчинами, с которыми знакомилась в социальных сетях. После свадьбы она просила у них деньги, объясняя это необходимостью помочь якобы тяжелобольным родственникам в Китае. Получив средства, женщина прекращала общение.

По данным полиции, некоторые мужчины впоследствии пытались аннулировать брак, однако часть из них формально до сих пор остается женатыми на Чэнь.

Следствие установило, что с марта 2019 года по май 2024 года женщина оформила семь свидетельств о браке в округе Кларк. После ареста в 2024 году по обвинению в двоеженстве и мошенничестве ее отпустили под обязательство о явке, после чего она скрылась.

Позже Чэнь вновь задержали в Лас-Вегасе. Как выяснили правоохранители, за это время она под именем Вики Лян оформила еще семь браков, доведя их общее число как минимум до 14.

По версии следствия, один из мужчин перевел ей 23 тыс. долларов сразу после свадьбы для помощи "больному родственнику", а спустя две недели женщина сообщила, что больше не хочет состоять в браке. Другой потерпевший отдал около 30 тыс. долларов якобы на покупку общего дома, после чего также потерял с ней связь.

Во время расследования Чэнь призналась полиции, что проводила фиктивные браки именно в Лас-Вегасе, поскольку, по ее словам, там "очень легко пожениться".

Следователи также выяснили, что за последний год женщина проиграла более 300 тыс. долларов в казино Wynn на знаменитом Лас-Вегас-Стрип. По данным правоохранителей, похищенные деньги тратились на азартные игры, а не на помощь родственникам.

На этой неделе Чэнь признала вину по одному эпизоду двоеженства и одному эпизоду мошенничества с получением более 100 тыс. долларов. Приговор ей должны вынести 20 августа.

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