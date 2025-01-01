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Культура и шоу-бизнес

Стало известно, кто из знаменитостей первой родит в 2025 году

Беременность, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 08:22 Фото: Instagram/gisele
Стала известна мама одного из первых звездных малышей нового года, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам интернет-пользователей, мамой первого в 2025 году звездного малыша станет бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен. Сейчас 44-летняя супермодель проводит последние недели беременности на пляже Коста-Рики вместе с подругами и 35-летним возлюбленным Хоакимом Валентой.

Пара начала встречаться весной 2023 года. О Валенте известно, что он – инструктор по боевому искусству джиу-джитсу. Для него предстоящее отцовство будет первым, а для Жизель это уже третий ребенок. У нее есть 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан от Тома Брэди.

Беременность, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 08:22

Фото: Instagram/gisele

Ранее Жизель Бюндхен встречалась с Леонардо Ди Каприо, в 2004 году они вошли в число самых красивых пар по версии журнала People. В течение 12 лет она являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире, за что даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Деми Мур также прекрасно проводит время с внучкой и абсолютно не стесняется статуса бабушки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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