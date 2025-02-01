Настя Ивлеева опубликовала "интеллигентное" фото с мужем

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась с поклонниками очередной фотографией с новым мужем Филиппом Бегаком, сообщает Zakon.kz.

Снимок звезда опубликовала в Telegram-канале и подписала ироничным замечанием про "интеллигентность".

"На интеллигентном", – уточнила Ивлеева.

Для Насти это уже второй брак. Первым ее мужем был рэпер Элджей. А для Филиппа уже третий. От первого союза у него есть ребенок, а со второй женой он не прожил и года, уйдя к Ивлеевой осенью. Слухи о своем замужестве звезда подтвердила в канун Нового года, опубликовав серию праздничных фотографий с Бегаком.

Ранее Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она оставила лапшичную Nudles своему бизнес-партнеру ресторатору Александру Пичугину, с которым начинала этот проект в июне 2024 года.