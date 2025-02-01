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Культура и шоу-бизнес

Настя Ивлеева опубликовала "интеллигентное" фото с мужем

Настя Ивлеева, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 11:32 Фото: Instagram/_agentgirl_
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась с поклонниками очередной фотографией с новым мужем Филиппом Бегаком, сообщает Zakon.kz.

Снимок звезда опубликовала в Telegram-канале и подписала ироничным замечанием про "интеллигентность".

"На интеллигентном", – уточнила Ивлеева.

Для Насти это уже второй брак. Первым ее мужем был рэпер Элджей. А для Филиппа уже третий. От первого союза у него есть ребенок, а со второй женой он не прожил и года, уйдя к Ивлеевой осенью. Слухи о своем замужестве звезда подтвердила в канун Нового года, опубликовав серию праздничных фотографий с Бегаком.

Ранее Ивлеева сообщила, что уходит из ресторанного бизнеса ради других проектов. Она оставила лапшичную Nudles своему бизнес-партнеру ресторатору Александру Пичугину, с которым начинала этот проект в июне 2024 года.

Андрей Дюсупов
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