Димаш Кудайберген поделился архивной записью песни "Грешная страсть"

Казахстанский певец Димаш Кудайберген напомнил поклонникам о старой песни "Грешная страсть", исполнив ее на сцене в России, сообщает Zakon.kz.

Димаш Кудайберген на своей странице в соцсетях выложил видео с концерта, снятого в России.

"Друзья, как вы знаете, за всю свою творческую карьеру я исполнил множество песен разных композиторов на разных языках и в разных жанрах. Около 80% спетых мной песен спродюсированы мной. Во многих песнях композиторов я сочинил разные вокализы, преподносил по-новому, подбирал жанр и тональное исполнение, чтобы усилить весь спектр чувств в композиции. Сегодня хочу напомнить вам о песне "Грешная страсть", которую я исполнил семь лет назад", – написал певец.

Также казахстанец на казахском и английском языках записал видеопоздравление с Новым годом.

"От чистого сердца поздравляю всех с Новым годом. Пусть в нашем государстве царит мир, а наш народ минует всяческая беда. Чтобы мы больше не знали ни тревог, ни печали. Чтобы этот год принес все только хорошее", – пожелал Димаш Кудайберген.

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