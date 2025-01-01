Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе станцевали на фоне елки, сообщает Zakon.kz.
Шоумен Максим Галкин и артистка Алла Пугачёва энергично станцевали под песню "Ночь" Андрея Губина. Публикация мгновенно набрала много тысячные лайки.
Подписчики тут же принялись поздравлять звездную пару с Новым годом и желать им здоровья и счастья.
Ранее Максим Галкин порадовал поклонников семейным снимком и необычным видео.
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