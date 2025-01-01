Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем

Супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе станцевали на фоне елки, сообщает Zakon.kz.

Шоумен Максим Галкин и артистка Алла Пугачёва энергично станцевали под песню "Ночь" Андрея Губина. Публикация мгновенно набрала много тысячные лайки.

Подписчики тут же принялись поздравлять звездную пару с Новым годом и желать им здоровья и счастья.

Ранее Максим Галкин порадовал поклонников семейным снимком и необычным видео.