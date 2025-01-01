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4.88
Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем

Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 15:28 Фото: instagram.com/maxgalkinru
Супруги Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе станцевали на фоне елки, сообщает Zakon.kz.

Шоумен Максим Галкин и артистка Алла Пугачёва энергично станцевали под песню "Ночь" Андрея Губина. Публикация мгновенно набрала много тысячные лайки.

Подписчики тут же принялись поздравлять звездную пару с Новым годом и желать им здоровья и счастья.

Ранее Максим Галкин порадовал поклонников семейным снимком и необычным видео.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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