Женщина-кошка, потратившая целое состояние на пластику, скончалась в Париже

31 декабря стало известно о смерти женщины-кошки Джослин Вильденштейн, которая в свое время потратила миллионы долларов на пластику, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в Париже. Джослин было 84 года. Эту новость сообщил жених женщины-кошки. Вильденштейн не стало из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Женщина прославилась, благодаря многочисленным пластическим операциям, которые сделали ее похожей на представительницу семейства кошачьих. На хирургические вмешательства Джослин Вильденштейн потратила миллионы долларов.

Официально модель открещивалась от пластики, заявляя, что высокие скулы и кошачьи черты лица достались ей от бабушки, но несмотря ни на что, женщина-кошка пользовалась популярностью буквально до последних дней – она часто посещала светские мероприятия и показы.

Ранее cтала известна мама одного из первых звездных малышей нового года.