Нюша показала подросших детей

16 января российская певица поделилась с поклонниками совместной фотографией с детьми, сообщает Zakon.kz.

Это первая за долгое время фотография ее дочери Серафимы-Симбы и сына Саффрона.

Фото: Instagram/nyusha_nyusha

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, а после расставания в мае 2024 года пара объявила, что дети будут проживать с отцом в Дубае. После волны хейта и обвинения певица объяснила, что такое решение принято ими обоюдно, а сама она намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.

34-летняя Нюша не скрывает, что развод стал одним из самых сложных этапов в ее жизни. Однако она продолжает поддерживать связь с Игорем ради благополучия детей.

А вот Сергей Лазарев отправился отдыхать без детей.