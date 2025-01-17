#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
529.65
544.64
5.16
Культура и шоу-бизнес

Нюша показала подросших детей

Нюша, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 07:27 Фото: Instagram/nyusha_nyusha
16 января российская певица поделилась с поклонниками совместной фотографией с детьми, сообщает Zakon.kz.

Это первая за долгое время фотография ее дочери Серафимы-Симбы и сына Саффрона.

Фото: Instagram/nyusha_nyusha

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, а после расставания в мае 2024 года пара объявила, что дети будут проживать с отцом в Дубае. После волны хейта и обвинения певица объяснила, что такое решение принято ими обоюдно, а сама она намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.

34-летняя Нюша не скрывает, что развод стал одним из самых сложных этапов в ее жизни. Однако она продолжает поддерживать связь с Игорем ради благополучия детей.

А вот Сергей Лазарев отправился отдыхать без детей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Актриса фильма "Субстанция" целый год восстанавливала лицо после грима
Культура и шоу-бизнес
08:35, Сегодня
Актриса фильма "Субстанция" целый год восстанавливала лицо после грима
Юра Борисов и Аня Чиповская снялись в фильме о Пушкине
Культура и шоу-бизнес
06:50, Сегодня
Юра Борисов и Аня Чиповская снялись в фильме о Пушкине
У дома из фильма "Секс в большом городе" установят ворота
Культура и шоу-бизнес
05:35, Сегодня
У дома из фильма "Секс в большом городе" установят ворота
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: