Нюша показала подросших детей
Фото: Instagram/nyusha_nyusha
16 января российская певица поделилась с поклонниками совместной фотографией с детьми, сообщает Zakon.kz.
Это первая за долгое время фотография ее дочери Серафимы-Симбы и сына Саффрона.
Фото: Instagram/nyusha_nyusha
В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, а после расставания в мае 2024 года пара объявила, что дети будут проживать с отцом в Дубае. После волны хейта и обвинения певица объяснила, что такое решение принято ими обоюдно, а сама она намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.
34-летняя Нюша не скрывает, что развод стал одним из самых сложных этапов в ее жизни. Однако она продолжает поддерживать связь с Игорем ради благополучия детей.
А вот Сергей Лазарев отправился отдыхать без детей.
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