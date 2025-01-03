Уроженка Костаная Яна Рудковская отметила юбилей

2 января известному продюсеру исполнилось 50 лет, сообщает Zakon.kz.

Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в Казахстане, в городе Костанай. Ее отец служил в армии, а мать занималась медицинской практикой в области неврологии. Служебные обязанности отца привели семью в Барнаул, где Яна провела свои детские годы.

Вот уже несколько лет Рудковская – известный продюсер и обладатель многих наград в сфере шоу-бизнеса. На ее счету премия в области стиля, красоты и грации "Золотой каблучок", премия Fashion TV в номинации "Самый стильный продюсер" и другие. Кроме того, Яна является многодетной матерью и женой известного тренера и фигуриста Евгения Плющенко.

Юбилей женщина отметила на льду, где отработала сразу два ледовых шоу.

"Буду дарить людям праздник в свой день рождения! Счастье женщины в труде! Уж мне ли не знать", – подчеркнула Рудковская.

Также она подчеркнула, что самая интересная жизнь только начинается.

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