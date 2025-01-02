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Спорт

Экс-чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина рассказала о прибавлении в семье

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 03:46 Фото: Instagram/ragozinanatalya_official
48-летняя бывшая боксер подвела итоги 2024 года и рассказала о радостном семейном событии, сообщает Zakon.kz.

Со слов Рагозиной на ее странице в Instagram, в канун Нового года она впервые стала бабушкой. У 23-летнего сына Ивана и его избранницы родилась дочка, которую назвали Майей.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 03:46

Фото: Instagram/ragozinanatalya_official

Уроженка города Абай Карагандинской области Наталья Рагозина поделилась кадрами из роддома, на которых держит новорожденную внучку на руках. Бывшая спортсменка призналась, что статус бабушки сделал ее самой счастливой женщиной на свете.

"Итоги 2024 года! Друзья, я стала бабушкой! Добро пожаловать в семью, Майя Ивановна Рагозина! Наше счастье безгранично! Я благодарю тебя, сын, ты сделал меня счастливой! Спасибо, Господи, за все!", – написала спортсменка.
Семья, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 03:46

Фото: Instagram/ragozinanatalya_official

В 2022 году Наталья Рагозина сама стала матерью во второй раз. Летом 2023 года супруг спортсменки скончался, и она осталась с дочкой на руках. Помогал с хлопотами по уходу за малышкой как раз старший сын Иван.

Еще одно признание в канун Нового года сделала финалистка Уимблдона. Спортсменка призналась, что играла весь прошедший сезон, проходя лечение от рака молочной железы. А в ночь на 1 января россиянин Ян Непомнящий и норвежский шахматист Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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