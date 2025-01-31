Роскошная 62-летняя Деми Мур обратилась к богатейшему итальянцу
Фото: Instagram/demimoore
На днях американская актриса Деми Мур посетила показ кутюрной коллекции Armani Prive. Фотомодель, которая недавно получила свою первую в кинокарьере номинацию на премию "Оскар", поблагодарила 90-летнего модельера, сообщает Zakon.kz.
Снимками с гламурного мероприятия Мур поделилась на странице в Instagram.
Она отметила, что для нее было честью присутствовать на показе. А затем поблагодарила за красивое платье, которое сотворили для премии "Золотой глобус".
"Очень благодарна за ваше творческое видение, артистизм и совместную работу!" – написала она, обращаясь к основателю компании Armani и одному из богатейших людей Италии.
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