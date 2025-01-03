Вышел анонс третьего сезона "Игры в кальмара"

Спустя неделю после релиза второго сезона Netflix официально анонсировал выход третьего, сообщает Zakon.kz.

1 января стриминговый сервис выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона. В нем Netflix подтвердил, что этот сезон станет финалом истории. Новые серии ожидаются в 2025 году, более точной даты пока нет.

Хотя дату сначала случайно раскрыл корейский Netflix на YouTube, но позже ее удалили. Предварительно было указано 27 июня 2025 года.

Фото: YouTube/Netflix Korea

По слухам, в третьей части мог сняться Леонардо ди Каприо.

레오나르도 디카프리오 ‘오징어 게임’ 시즌 3 출연 예정



OSEN 취재 결과, 이미 모든 촬영을 마쳤고 분량은 많지 않으며, 스포일러를 우려해 정확한 캐릭터 등은 베일에 싸여있다고 함



올 하반기 공개 예정https://t.co/QcTrVMUC5e pic.twitter.com/6Bl8FbKDBN — 우아한 (@uahan2) January 1, 2025

Редкий случай, когда после выхода нового сезона Netflix практически мгновенно анонсирует следующий. Таким образом, между выходом второго и третьего сезона будет всего полгода.

Между тем определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино", а новый фильм с Кристен Стюарт выйдет в конце января.