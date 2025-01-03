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Культура и шоу-бизнес

Вышел анонс третьего сезона "Игры в кальмара"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 08:35 Фото: pixabay
Спустя неделю после релиза второго сезона Netflix официально анонсировал выход третьего, сообщает Zakon.kz.

1 января стриминговый сервис выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона. В нем Netflix подтвердил, что этот сезон станет финалом истории. Новые серии ожидаются в 2025 году, более точной даты пока нет.

Хотя дату сначала случайно раскрыл корейский Netflix на YouTube, но позже ее удалили. Предварительно было указано 27 июня 2025 года.

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 08:35

Фото: YouTube/Netflix Korea

По слухам, в третьей части мог сняться Леонардо ди Каприо.

Редкий случай, когда после выхода нового сезона Netflix практически мгновенно анонсирует следующий. Таким образом, между выходом второго и третьего сезона будет всего полгода.

Между тем определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино", а новый фильм с Кристен Стюарт выйдет в конце января.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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