Вышел анонс третьего сезона "Игры в кальмара"
1 января стриминговый сервис выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона. В нем Netflix подтвердил, что этот сезон станет финалом истории. Новые серии ожидаются в 2025 году, более точной даты пока нет.
Хотя дату сначала случайно раскрыл корейский Netflix на YouTube, но позже ее удалили. Предварительно было указано 27 июня 2025 года.
Фото: YouTube/Netflix Korea
По слухам, в третьей части мог сняться Леонардо ди Каприо.
레오나르도 디카프리오 ‘오징어 게임’ 시즌 3 출연 예정— 우아한 (@uahan2) January 1, 2025
OSEN 취재 결과, 이미 모든 촬영을 마쳤고 분량은 많지 않으며, 스포일러를 우려해 정확한 캐릭터 등은 베일에 싸여있다고 함
올 하반기 공개 예정https://t.co/QcTrVMUC5e pic.twitter.com/6Bl8FbKDBN
Редкий случай, когда после выхода нового сезона Netflix практически мгновенно анонсирует следующий. Таким образом, между выходом второго и третьего сезона будет всего полгода.
Между тем определилась дата цифрового релиза "Соник 3 в кино", а новый фильм с Кристен Стюарт выйдет в конце января.