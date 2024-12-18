К 51-летнему Илье Авербуху обратилась Лиза Арзамасова

Известному российскому фигуристу Илье Авербуху сегодня, 18 декабря 2024 года, исполняется 51 год. В связи с этим актриса театра и кино Елизавета Арзамасова посредством Instagram обратилась к мужу, сообщает Zakon.kz.

29-летняя звезда "Папиных дочек" опубликовала одну из совместных фото с супругом, под которым поздравила его с днем рождения.

Перечисляя качества именинника, актриса отметила, что ее муж: "Талантливый! Трудолюбивый! Великодушный! Понимающий! Проникновенный! Тонко чувствующий! Заботливый! Решительный! Мой!"

"Ты так много работаешь и при этом никого из своих близких не оставляешь без внимания и ощутимой поддержки. Как тебе хватает терпения и выдержки после решения глобальных вопросов и усталости длинного рабочего дня переключиться дома и излучать только нежность и любовь, и быть самым внимательным мужем, отцом, сыном! Как ты умеешь генерировать творческие идеи одну за другой в рутине и загруженном графике! Как умеешь щедро дарить людям радость и красоту! Я желаю от всей души, чтобы в новом году твоей жизни вселенная наградила тебя только самыми приятными событиями! И чтобы мы вместе были их свидетелями и бенефициарами! С днем рождения, мой уникальный любимый муж!" – написала Арзамасова.

Поклонники Лизы присоединились к поздравлениям, пожелав здоровья ее мужу. Они в очередной раз отметили, что супруги – очень красивая семья:

"Как мило".

"С днем рождения Илью! Вы очень красивая семья".

"Искренне поздравляю. Отличная пара. Это вы его так вдохновляете, Лиза. Вы – молодец".

"Поздравления из Беларуси! Счастья, здоровья, оптимизма, новых идей и проектов, любви и тепла!"

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Свадьба Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой состоялась 20 декабря 2020 года. 14 августа 2021 года в семье родился сын Лев. А 8 августа 2024 года звездная пара стала родителями второй раз – у них родилась дочь Лия.

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В день выписки из роддома, 15 августа, фигурист решил нестандартно подойти к мероприятию и продемонстрировал небольшое выступление на коньках.