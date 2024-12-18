К 51-летнему Илье Авербуху обратилась Лиза Арзамасова
29-летняя звезда "Папиных дочек" опубликовала одну из совместных фото с супругом, под которым поздравила его с днем рождения.
Перечисляя качества именинника, актриса отметила, что ее муж: "Талантливый! Трудолюбивый! Великодушный! Понимающий! Проникновенный! Тонко чувствующий! Заботливый! Решительный! Мой!"
"Ты так много работаешь и при этом никого из своих близких не оставляешь без внимания и ощутимой поддержки. Как тебе хватает терпения и выдержки после решения глобальных вопросов и усталости длинного рабочего дня переключиться дома и излучать только нежность и любовь, и быть самым внимательным мужем, отцом, сыном! Как ты умеешь генерировать творческие идеи одну за другой в рутине и загруженном графике! Как умеешь щедро дарить людям радость и красоту! Я желаю от всей души, чтобы в новом году твоей жизни вселенная наградила тебя только самыми приятными событиями! И чтобы мы вместе были их свидетелями и бенефициарами! С днем рождения, мой уникальный любимый муж!" – написала Арзамасова.
Поклонники Лизы присоединились к поздравлениям, пожелав здоровья ее мужу. Они в очередной раз отметили, что супруги – очень красивая семья:
- "Как мило".
- "С днем рождения Илью! Вы очень красивая семья".
- "Искренне поздравляю. Отличная пара. Это вы его так вдохновляете, Лиза. Вы – молодец".
- "Поздравления из Беларуси! Счастья, здоровья, оптимизма, новых идей и проектов, любви и тепла!"
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