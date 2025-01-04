Муж звезды популярного сериала "Белый лотос" покончил с собой

Муж Обри Плазы, режиссер и сценарист Джефф Баэна покончил с собой в возрасте 47 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 января пишет People.

По информации правоохранительных органов, помощник обнаружил его тело в доме в Лос-Анджелесе в пятницу, 3 января, около 10:30 утра по местному времени. Источники уточнили, что причиной смерти Баэна стало самоубийство, однако подробности происшествия не раскрываются.

Баэна родился и вырос в Майами. После окончания киношколы Нью-Йоркского университета он переехал в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру в киноиндустрии.

Он был режиссером таких фильмов, как "Если твоя девушка — зомби", "Наездница", "Джоши", "Маленькие часы", "Кружи меня" и других.

Обри Плаза – американская актриса и продюсер, номинантка на премии "Эмми" и "Золотой глобус", обладательница премии Гильдии киноактеров Америки. Наиболее известна по ролям в телесериалах "Парки и зоны отдыха", "Легион" и "Белый лотос", а также фильмам "Скотт Пилигрим против всех" и "Преступница Эмили".

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