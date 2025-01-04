#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
525.11
546.74
4.88
Культура и шоу-бизнес

Муж звезды популярного сериала "Белый лотос" покончил с собой

Муж звезды популярного сериала &quot;Белого лотоса&quot; покончил с собой, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 22:01 Фото: Instagram/plazadeaubrey
Муж Обри Плазы, режиссер и сценарист Джефф Баэна покончил с собой в возрасте 47 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 января пишет People.

По информации правоохранительных органов, помощник обнаружил его тело в доме в Лос-Анджелесе в пятницу, 3 января, около 10:30 утра по местному времени. Источники уточнили, что причиной смерти Баэна стало самоубийство, однако подробности происшествия не раскрываются.

Баэна родился и вырос в Майами. После окончания киношколы Нью-Йоркского университета он переехал в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру в киноиндустрии.

Он был режиссером таких фильмов, как "Если твоя девушка — зомби", "Наездница", "Джоши", "Маленькие часы", "Кружи меня" и других.

Обри Плаза – американская актриса и продюсер, номинантка на премии "Эмми" и "Золотой глобус", обладательница премии Гильдии киноактеров Америки. Наиболее известна по ролям в телесериалах "Парки и зоны отдыха", "Легион" и "Белый лотос", а также фильмам "Скотт Пилигрим против всех" и "Преступница Эмили".

Ранее сообщалось о смерти мужа певицы Анны Седоковой. Тело Яниса Тиммы нашли в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Екатерина Ковальчук похвасталась подарком от Гарика Харламова
Культура и шоу-бизнес
23:36, Сегодня
Екатерина Ковальчук похвасталась подарком от Гарика Харламова
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали лицо маленькой дочери
Культура и шоу-бизнес
21:34, Сегодня
Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые показали лицо маленькой дочери
Николь Кидман поделилась секретом своего счастливого брака
Культура и шоу-бизнес
16:28, Сегодня
Николь Кидман поделилась секретом своего счастливого брака
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: