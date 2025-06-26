Американская спасательница животных покончила с собой из-за травли в интернете

Создательница приюта для лис "Save A Fox" в Миннесоте Микайла Рейнс покончила с собой в возрасте 29 лет, сообщает Zakon.kz.

Женщина прославилась на YouTube благодаря роликам о спасении животных, передает CBS News. По словам ее мужа Итана Рейнса, Микайла спасла тысячи животных, а также была "замечательной женой и заботливой матерью".

Он рассказал, что она страдала от аутизма, депрессии и пограничного расстройства личности, а в последние годы сталкивалась с жесткой онлайн-травлей, в том числе со стороны знакомых. Например, сотрудников других приютов. Это, по его словам, сильно ее подкосило.

Он отметил, что травля включала ложные обвинения, слухи и оскорбления, которые Микайла воспринимала очень остро, учитывая ее психологическое состояние. Эскалация травли в последние месяцы, особенно от близких друзей, стала, по его словам, последней каплей.

На сайте приюта "Save A Fox" говорится, что Микайла вырастила свою первую лису в 15 лет. Позже получила лицензию реабилитатора и начала спасать одомашненных лис – животных, рожденных в неволе для продажи или разведения на мех. В 2017 году она основала приют.

Вскоре после открытия приют столкнулся с сопротивлением властей: у Микайлы отозвали разрешение на содержание животных за превышение допустимого числа лис. Зооактивистка объясняла, что ей пришлось это сделать, чтобы спасти двух лисят, родившихся в неволе. Несмотря на потерю разрешения, за три месяца она собрала 60 тыс. долларов пожертвований и открыла новый, более крупный центр.

В своих видео на YouTube Микайла показывала, как спасает животных, лечит их, а затем привозит в приют, где лисы могут жить в отдельных вольерах и гулять на большой территории. По словам активистки, 90% животных находили новый дом.

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