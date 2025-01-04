Молодая жена 79-летнего Петросяна умилила подписчиков фото маленького сына

Пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала подписчиков новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

4 января на своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на одном из которых ее сын Ваган позирует на фоне красивой елки.

"Елочная магия", – написала Брухунова под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Сказочно, по-доброму!

Новогодний праздник должен быть именно таким – теплым, уютным, домашним. Стиль и красота в деталях.

Прелестный Ваганчик!

Ранее Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам в Instagram образы, в которых провожает 2024 год.