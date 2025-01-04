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Культура и шоу-бизнес

Молодая жена 79-летнего Петросяна умилила подписчиков фото маленького сына

Молодая жена 79-летнего Петросяна умилила подписчиков фото маленького сына , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 01:51 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала подписчиков новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

4 января на своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на одном из которых ее сын Ваган позирует на фоне красивой елки. 

"Елочная магия", – написала Брухунова под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Сказочно, по-доброму!
  • Новогодний праздник должен быть именно таким – теплым, уютным, домашним. Стиль и красота в деталях.
  • Прелестный Ваганчик!

Ранее Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам в Instagram образы, в которых провожает 2024 год. 

Айсулу Омарова
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