Молодая жена 79-летнего Петросяна умилила подписчиков фото маленького сына
Фото: Instagram/bruhunova
Пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова порадовала подписчиков новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.
4 января на своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на одном из которых ее сын Ваган позирует на фоне красивой елки.
"Елочная магия", – написала Брухунова под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Сказочно, по-доброму!
- Новогодний праздник должен быть именно таким – теплым, уютным, домашним. Стиль и красота в деталях.
- Прелестный Ваганчик!
Ранее Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам в Instagram образы, в которых провожает 2024 год.
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