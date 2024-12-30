Подросшая дочь 79-летнего Евгения Петросяна очаровала поклонников матери
Традиционной публикацией модных образов молодая жена народного артиста РФ поделилась сегодня, 30 декабря.
"13 луков уходящего года! Спасибо за каждое доброе слово и смайлик. Спасибо, что вы со мной!" – написала 35-летняя Брухунова, обращаясь к подписчикам.
А внимательные фолловеры, пролистав все 13 фотографий Татьяны, заметили редкий снимок их с юмористом наследницы.
Фото: Instagram/bruhunova
Комментаторы буквально закидали комплиментами не только Татьяну, но и ее маленькую Матильду:
- "Матильда – чудо! Прелесть!"
- "Матильда – маленькая модница".
- "Прекрасная бусинка на последнем фото – это просто восторг".
- "Маленькая леди вне рейтинга, мисс обаяние. Таня, вы, как всегда, великолепны".
- "Пусть Дедушка мороз под елочку мне положит как на последнем фото куколку – дочу".
- "Наша невероятно красивая и стильная Татьяна. А еще и такая очаровательная модница подрастает".
- "Дерзкая, смелая, милая, нежная – Татьяна, в вас сочетается несочетаемое! Куколка на 13-м кадре, конечно, вне конкуренции".
Отметим, что 13 октября дочери Петросяна и Брухуновой исполнился годик. В связи с этим Татьяна опубликовала совместное фото четырехлетнего сына Вагана, который нежно обнимает сестренку Матильду.
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