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Культура и шоу-бизнес

Подросшая дочь 79-летнего Евгения Петросяна очаровала поклонников матери

Молодая жена 79-летнего Евгения Петросяна показала их подросшую дочь, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:31 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая супруга 79-летнего российского юмориста Евгения Петросяна продемонстрировала подписчикам в Instagram образы, в которых провожает 2024 год. Среди 13-ти снимков, опубликованных Татьяной Брухуновой, была замечена редкая фотография подросшей дочери Матильды, сообщает Zakon.kz.

Традиционной публикацией модных образов молодая жена народного артиста РФ поделилась сегодня, 30 декабря.

"13 луков уходящего года! Спасибо за каждое доброе слово и смайлик. Спасибо, что вы со мной!" – написала 35-летняя Брухунова, обращаясь к подписчикам.

А внимательные фолловеры, пролистав все 13 фотографий Татьяны, заметили редкий снимок их с юмористом наследницы.

Подросшая дочь 79-летнего Евгения Петросяна очаровала поклонников матери, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 15:31

Фото: Instagram/bruhunova

Комментаторы буквально закидали комплиментами не только Татьяну, но и ее маленькую Матильду:

  • "Матильда – чудо! Прелесть!"
  • "Матильда – маленькая модница".
  • "Прекрасная бусинка на последнем фото – это просто восторг".
  • "Маленькая леди вне рейтинга, мисс обаяние. Таня, вы, как всегда, великолепны".
  • "Пусть Дедушка мороз под елочку мне положит как на последнем фото куколку – дочу".
  • "Наша невероятно красивая и стильная Татьяна. А еще и такая очаровательная модница подрастает".
  • "Дерзкая, смелая, милая, нежная – Татьяна, в вас сочетается несочетаемое! Куколка на 13-м кадре, конечно, вне конкуренции".

Отметим, что 13 октября дочери Петросяна и Брухуновой исполнился годик. В связи с этим Татьяна опубликовала совместное фото четырехлетнего сына Вагана, который нежно обнимает сестренку Матильду.

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29 декабря 2024 года Татьяна Брухунова поделилась внезапной сменой имиджа. Подписчики в комментариях отметили, что это лучший эксперимент пятой супруги Евгения Петросяна.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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