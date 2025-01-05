Умер прототип мультяшного Осла из "Шрека"

В Калифорнии (США) умер ослик, который был прототипом героя всемирно известного мультфильма "Шрек", сообщает Zakon.kz.

Миниатюрный ослик Перри жил в парке Barron Park Donkey с 1997 года. 2 января 2025 года его пришлось усыпить в возрасте 30 лет, пишет Palo alto.

Перри страдал от заболевания копыт, которое причиняло ему очень сильную боль. Также у него болела задняя левая нога, из-за чего в последний месяц он вынужден был стоять на трех ногах.

Сотрудники парка перепробовали множество методов, чтобы облегчить боль, включая иглоукалывание, лазерную светотерапию, теплый массаж. Но в начале 2025 года стало очевидно, что его состояние не улучшается.

Работники парка отметили, что смерть Перри была мирной. После того, как его усыпили, он оставался на пастбище в течение нескольких часов, чтобы другие ослики поняли, что их товарищ умер.

О том, что он послужил моделью для персонажа Осла в "Шреке", СМИ стали писать летом 2024 года. Сообщалось, что, когда создатели "Шрека" начали проектировать "Осла", им нужно было изучить движения настоящего животного, чтобы сделать персонажа максимально реальным. И жена одного из аниматоров, которая часто проходила мимо парка Barron Park Donkey и осликов, которые там жили, рассказала о них мужу.

Группа из 10-15 аниматоров отправилась в парк и изучила Перри, которому тогда было около 5 лет, и его движения были включены в дизайн "Осла".

4 января 2025 года стало известно, что ушла из жизни создательница мультсериала "Томас и его друзья" Бритт Эллкрофт.