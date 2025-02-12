Зендея озвучит дочь Фионы и главного героя в "Шреке 5"

28-летняя американская актриса и модель Зендея, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", ведет переговоры об участии в мультфильме "Шрек 5", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию предоставил инсайдер MyTimeToShineHello.

Zendaya is in talks for a major role in SHREK 5 as Shrek's daughter! pic.twitter.com/skyIxHdX6R — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 10, 2025

Официального подтверждения этой информации пока нет. Примечательно, что ранее Зендея уже признавалась в любви к культовой франшизе. По ее словам, она может смотреть мультфильм в тяжелые дни после работы.

"Шрек 5" должен выйти 23 декабря 2026 года. По сообщениям различных СМИ, в проект также вернутся Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас. Они вновь озвучат Шрека, Осла и Фиону.

Его премьера состоялась в театре "Mann Village" в Уэствуде, позже он был показан на Каннском кинофестивале 2001 года, где боролся за "Золотую пальмовую ветвь", таким образом став первым анимационным фильмом со времен "Питера Пэна" (1953), выбранным на эту премию.

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