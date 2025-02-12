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Культура и шоу-бизнес

Зендея озвучит дочь Фионы и главного героя в "Шреке 5"

Зендея озвучит дочь Фионы и главного героя в &quot;Шреке 5&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:23 Фото: Instagram/zendaya
28-летняя американская актриса и модель Зендея, известная по роли Ру Беннетт в сериале "Эйфория", ведет переговоры об участии в мультфильме "Шрек 5", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию предоставил инсайдер MyTimeToShineHello.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Примечательно, что ранее Зендея уже признавалась в любви к культовой франшизе. По ее словам, она может смотреть мультфильм в тяжелые дни после работы.

"Шрек 5" должен выйти 23 декабря 2026 года. По сообщениям различных СМИ, в проект также вернутся Майк Майерс, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас. Они вновь озвучат Шрека, Осла и Фиону.

Его премьера состоялась в театре "Mann Village" в Уэствуде, позже он был показан на Каннском кинофестивале 2001 года, где боролся за "Золотую пальмовую ветвь", таким образом став первым анимационным фильмом со времен "Питера Пэна" (1953), выбранным на эту премию.

Ранее мы сообщали, что 33-летняя Настя Ивлеева поделилась сложностями второго замужества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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