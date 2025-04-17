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Культура и шоу-бизнес

Певица Валерия показала, как Пригожин поздравил ее с днем рождения

Певица Валерия показал, как Пригожин поздравил ее с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:47 Фото: Instagram/valeriya
Известная российская эстрадная певица Валерия сегодня, 17 апреля 2025 года, отмечает личный праздник – день рождения. В связи с этим она поделилась в Instagram видео, в котором показала, как продюсер Иосиф Пригожин поздравил ее с 57-летием, сообщает Zakon.kz.

Ролик получился забавным. На кадрах видно, как Пригожин будит свою супругу тортиком, на котором цифры-свечки 5 и 7. Но именинница говорит, что ей не нравятся они и меняет цифру 5 на 2, и задувает их.

"Так лучше", – сказала счастливая Валерия.

"Утро нового года моей жизни. Сейчас как никогда понимаю, что возраст – это всего лишь цифры. Жизнь продолжается, и она прекрасна", – написала артистка.

Кроме Иосифа, который оставил под публикацией лаконичный комментарий "Люблю", Валерию с днем рождения поздравили коллеги по цеху и поклонники:

  • "Самого чудесного года в окружении любимой семьи и любящих зрителей! Пусть год будет счастливым".
  • "С днем рождения! Дорогая, будь здорова и счастлива всегда! Пусть будет радость в каждом дне! Многая и благая лета!"
  • "Лерочка! Просто пусть все, что ты любишь в этой жизни, будет навсегда! И все, кого ты любишь, каждый день делают тебя маленькой, избалованной, хрупкой. Ты сильная! И умная! И счастливая!"
  • "Присоединяемся к многочисленным поздравлениям! В твоем случае, наша Валерия, цифры уже совсем не важны. Цвети, свети и пой, делая этот мир еще лучше! Надеюсь, поздравить тебя лично. Твои Газмановы".

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:47
56-летняя певица Валерия обратилась к бывшей жене Пригожина

2 апреля 2025 года Иосифу Пригожину исполнилось 56 лет. Его бывшая жена – продюсер Лейла Фаттахова – устроила сюрприз, приехав на празднование с их общей дочерью.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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