"Выходит замуж?": жена Кайрата Нуртаса резко ответила на вопрос об их старшей дочери

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова накануне, 4 января 2025 года, ответила на самые популярные вопросы подписчиков в Instagram касательно 16-летней дочери Сезим, сообщает Zakon.kz.

В частности, супруга народного любимца Кайрата Нуртаса развеяла слухи об их старшей наследнице.

"Как вы относитесь к тому, что у вашей дочери есть парень? Куда уезжает Сезим? Какой вуз она выберет? Сезим выходит замуж?" – завалили Абдукаримову вопросами фолловеры.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Обращаясь к своей аудитории, 36-летняя многодетная мама заявила, что "желтые паблики" для увеличения количества читателей продолжают создавать разные темы касательно Сезим.

"Во-первых, у моей дочери нет времени из-за учебы, уроков, проектов, тренировок! Во-вторых, она не встречается ни с каким парнем, не то что муж!" – подчеркнула Жулдыз.

Также она отметила, что без разрешения дочери не может рассказать о специальности и вузе.

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