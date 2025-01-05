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Культура и шоу-бизнес

"Выходит замуж?": жена Кайрата Нуртаса резко ответила на вопрос об их старшей дочери

"Выходит замуж?": жена Кайрата Нуртаса резко ответила на вопрос об их старшей дочери, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 13:27 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова накануне, 4 января 2025 года, ответила на самые популярные вопросы подписчиков в Instagram касательно 16-летней дочери Сезим, сообщает Zakon.kz.

В частности, супруга народного любимца Кайрата Нуртаса развеяла слухи об их старшей наследнице.

"Как вы относитесь к тому, что у вашей дочери есть парень? Куда уезжает Сезим? Какой вуз она выберет? Сезим выходит замуж?" – завалили Абдукаримову вопросами фолловеры.

Жена Кайрата Нуртаса развеяла слухи, которые распространила "желтая пресса" об их старшей дочери, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 13:27

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Обращаясь к своей аудитории, 36-летняя многодетная мама заявила, что "желтые паблики" для увеличения количества читателей продолжают создавать разные темы касательно Сезим.

"Во-первых, у моей дочери нет времени из-за учебы, уроков, проектов, тренировок! Во-вторых, она не встречается ни с каким парнем, не то что муж!" – подчеркнула Жулдыз.

Также она отметила, что без разрешения дочери не может рассказать о специальности и вузе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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