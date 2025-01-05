"Выходит замуж?": жена Кайрата Нуртаса резко ответила на вопрос об их старшей дочери
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова накануне, 4 января 2025 года, ответила на самые популярные вопросы подписчиков в Instagram касательно 16-летней дочери Сезим, сообщает Zakon.kz.
В частности, супруга народного любимца Кайрата Нуртаса развеяла слухи об их старшей наследнице.
"Как вы относитесь к тому, что у вашей дочери есть парень? Куда уезжает Сезим? Какой вуз она выберет? Сезим выходит замуж?" – завалили Абдукаримову вопросами фолловеры.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Обращаясь к своей аудитории, 36-летняя многодетная мама заявила, что "желтые паблики" для увеличения количества читателей продолжают создавать разные темы касательно Сезим.
"Во-первых, у моей дочери нет времени из-за учебы, уроков, проектов, тренировок! Во-вторых, она не встречается ни с каким парнем, не то что муж!" – подчеркнула Жулдыз.
Также она отметила, что без разрешения дочери не может рассказать о специальности и вузе.
Перед Новым годом Жулдыз Абдукаримова опубликовала праздничный ролик, снятый со второй дочерью Алау. Танец любимых женщин Кайрата Нуртаса сразил поклонников.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript