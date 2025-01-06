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Культура и шоу-бизнес

Российская певица обвинила Ким Кардашьян в плагиате

Певица Рита Дакота обвинила Ким Кардашьян в плагиате, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 05:54 Фото: Instagram/ritadakota/kimkardashian
Российская певица Рита Дакота поделилась "шок"-контентом в своем втором Instagram-аккаунте. Она заявила, что американка Ким Кардашьян скопировала образ из ее нового клипа, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Стая китов" рассказала, что образ для клипа ей помогала подбирать девушка из России, которая уже много лет живет в Лос-Анджелесе и работает с мировыми звездами, в том числе с Дрейком и A$AP Rocky, мужем Рианны.

Стилист отвела Дакоту в элитный винтажный магазин, где они взяли напрокат желтую укороченную футболку с надписью "Мой адвокат может уделать твоего адвоката".

Певица Рита Дакота обвинила Ким Кардашьян в плагиате, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 05:54

Фото: Instagram/ritadakota_life

"Одна девушка все залипала, залипала на меня: "Какой крутой лук, особенно футболка. Хочу своему клиенту на следующую съемку сделать такое же. Можно сфоткать?". Я без задней мысли: "Фоткайте, конечно". Это была Венета Картер, а ее "клиент" – это Ким Кардашьян", – написала певица в сторис.

Певица Рита Дакота обвинила Ким Кардашьян в плагиате, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 05:54

Фото: Instagram/ritadakota_life

Дакота рассказала, что вещь, которая понравилась ей и Кардашьян, стоит аж тысячу долларов. Певица пояснила, что с юмором относится к этой ситуации и восхищается российскими стилистами.

Ранее стало известно, что Тимати Шаламе подозревают в отцовстве ребенка, принадлежащего к семье Кардашьян.

Аксинья Титова
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