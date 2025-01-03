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Культура и шоу-бизнес

Тимати Шаламе подозревают в отцовстве ребенку семьи Кардашьян

Тимати Шаламе подозревают в отцовстве ребенку семьи Кардашьян, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 03:20 Фото: Instagram/tchalamet
Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", ждет третьего ребенка. А после свежего видео фанаты уверены, что Кайли беременна от своего партнера, актера Тимати Шаламе, сообщает Zakon.kz.

Этот факт не мог пройти мимо внимания пытливых подписчиков звезды.

Тимати Шаламе подозревают в отцовстве ребенку семьи Кардашьян , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 03:20

Фото: Instagram/kyliejenner

  • "Она все время прячет живот на последних фото и видео... Она точно беременна, а вы не сможете убедить меня в обратном";
  • "Тимоти не только станет отчимом двоих детей Кайли, но и заведет своего и все в молодом возрасте – попомните мои слова";
  • "Маленький Кимоти на подходе";
  • "Мне кажется или это будет самый милый ребенок на свете".

Кроме фантазий подписчиков в пользу этой теории говорят и факты из прошлого. Кайли сохранила в секрете обе свои беременности, поэтому и в третий раз может придерживаться уже знакомой схемы.

Если фанаты действительно оказались правы, то придется поднабраться терпения – правда откроется очень нескоро.

Ранее популярный казахстанский артист Али Окапов поделился с фанатами радостной новостью.

Аксинья Титова
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