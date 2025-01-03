Тимати Шаламе подозревают в отцовстве ребенку семьи Кардашьян

Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", ждет третьего ребенка. А после свежего видео фанаты уверены, что Кайли беременна от своего партнера, актера Тимати Шаламе, сообщает Zakon.kz.

Этот факт не мог пройти мимо внимания пытливых подписчиков звезды.

Фото: Instagram/kyliejenner

"Она все время прячет живот на последних фото и видео... Она точно беременна, а вы не сможете убедить меня в обратном";

"Тимоти не только станет отчимом двоих детей Кайли, но и заведет своего и все в молодом возрасте – попомните мои слова";

"Маленький Кимоти на подходе";

"Мне кажется или это будет самый милый ребенок на свете".

Кроме фантазий подписчиков в пользу этой теории говорят и факты из прошлого. Кайли сохранила в секрете обе свои беременности, поэтому и в третий раз может придерживаться уже знакомой схемы.

Если фанаты действительно оказались правы, то придется поднабраться терпения – правда откроется очень нескоро.

Ранее популярный казахстанский артист Али Окапов поделился с фанатами радостной новостью.