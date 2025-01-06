Лера Кудрявцева отправилась в Дубай с детьми и молодым мужем

Прошлый год для Леры Кудрявцевой оказался сложным. В начале 2024-го поклонников ужаснула новость о расставании ведущей с супругом, а в ноябре и декабре она была загружена работой, сообщает Zakon.kz.

Теперь 53-летняя артистка позволила себе отдохнуть.

"Все! У меня шесть дней отпуска", – заявила она поклонникам 2 января и отправилась в отпуск.

Звезда отечественного шоу-бизнеса охотно публикует в соцсетях кадры отдыха. На одном из видео Лера вместе с дочерью весело танцует на специальном подиуме в тематическом парке Garden Glow.

Кудрявцева восхищена иллюминацией, которую организовали в светящемся саду, и тоннелями, украшенными абстрактными композициями из гирлянд.

Не отказались близкие блондинки и от пляжного отдыха. Сейчас супруги выглядят счастливыми рядом друг с другом, но еще год назад их союз едва не развалился. В начале года Лера призналась, что ушла от мужа.



"Алкоголь – зло. Точка. Комментариев не даю", – отрезала она и не стала делиться подробностями конфликта.

Отношения паре удалось наладить, но для этого пришлось постараться. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились, когда спортсмену было 25, а ведущей 41.

После третьей попытки звезде отечественного шоу-бизнеса удалось подарить избраннику дочь Машу – на тот момент прославленной блондинке было 47 лет.

Ранее сообщалось, что сына Леры Кудрявцевой увезли на скорой в Новый год.