Баян Алагузова о смерти отца: Время не лечит

Отец казахстанского продюсера Баян Алагузовой ушел из жизни два года назад. Ведущая вспомнила его, опубликовав видеоряд из архивных снимков, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано 6 января 2025 года под названием "Вечная память Максату Мухитденову". Оно также сопровождается песней, которую исполнила Багым Мухитденова.

"Два года без тебя. Время не лечит, оно усмиряет. Багым спела для тебя, только ей передался твой талант так красиво петь", – отметила Алагузова в описании к публикации.

Максат Мухитденов ушел на 76-м году жизни, причина смерти неизвестна. Он писал книги, изучал историю казахов.

Не так давно Алагузова рассказала, почему продолжительное время находится за границей с семьей. Как оказалось, все дело в диагнозе испанских врачей.