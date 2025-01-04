Кристина Асмус и дочь Гарика Харламова встретили Новый год на Мальдивах

Бывшая жена Гарика Харламова встретила Новый год с 10-летней дочкой Настей на островах, сообщает Zakon.kz.

В новогоднюю ночь они пришли на пляж, где была праздничная вечеринка. 36-летняя актриса надела шелковое платье в пол цвета шампанского, а дочь Гарика Харламова предпочла короткий черный наряд с белым воротником, она также украсила лицо стразами.

Фото: Instagram/asmuskristina

Со слов актрисы, любовь спасет если не многое, то все.

"Сейте ее как можно больше. Внутри и снаружи. Обнимаю", – поздравила Кристина поклонников.

Звезда театра имени Ермоловой в начале декабря травмировала ногу во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда", в котором исполняет главную роль. Актрисе даже пришлось перенести операцию.

"Нога моя молодец, но восстановление чутка сложнее оказалось, чем я думала. Делаю сейчас упор на то, чтобы она начала разгибаться", – ответила Асмус подписчикам в комментариях на вопрос о самочувствии.

А возлюбленная Тимати похвасталась на Новый год новым украшением. В то же время к Новому году модель Мария Миногарова выпустила елочные игрушки.