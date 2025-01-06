Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов пары

Культура и шоу-бизнес

Российская актриса Елизавета Арзамасова 6 января порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артистка пожелала поклонникам счастливого Рождества. Поздравление она сопроводила совместным фото с трехлетним сыном Львом.

"Дорогие друзья! Спасибо вам за море добра и самых светлых эмоций и пожеланий в адрес нашей семьи! С Рождественским сочельником вас! Счастливого Рождества!" – написала Арзамасова под постом.

Новый пост восхитил фанатов актрисы:

С Рождеством Христовым! Лизонька всю вашу замечательную семью! Какие вы красивые! Словно из сказки!

Фотография, как будто смотришь на открытку!

Лëвушка, с Рождественским сочельником тебя золотой, и всю твою семью, мы вас очень любим.

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