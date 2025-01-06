Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов пары
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова 6 января порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Артистка пожелала поклонникам счастливого Рождества. Поздравление она сопроводила совместным фото с трехлетним сыном Львом.
"Дорогие друзья! Спасибо вам за море добра и самых светлых эмоций и пожеланий в адрес нашей семьи! С Рождественским сочельником вас! Счастливого Рождества!" – написала Арзамасова под постом.
Новый пост восхитил фанатов актрисы:
- С Рождеством Христовым! Лизонька всю вашу замечательную семью! Какие вы красивые! Словно из сказки!
- Фотография, как будто смотришь на открытку!
- Лëвушка, с Рождественским сочельником тебя золотой, и всю твою семью, мы вас очень любим.
Ранее звездная пара впервые показала лицо маленькой дочери Лии, которая родилась в августе 2024 года.
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