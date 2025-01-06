#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.3
544.86
4.95
Культура и шоу-бизнес

Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов пары

Трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов пары, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 00:16 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова 6 января порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Артистка пожелала поклонникам счастливого Рождества. Поздравление она сопроводила совместным фото с трехлетним сыном Львом. 

"Дорогие друзья! Спасибо вам за море добра и самых светлых эмоций и пожеланий в адрес нашей семьи! С Рождественским сочельником вас! Счастливого Рождества!" – написала Арзамасова под постом. 

Новый пост восхитил фанатов актрисы: 

  • С Рождеством Христовым! Лизонька всю вашу замечательную семью!  Какие вы красивые! Словно из сказки!
  • Фотография, как будто смотришь на открытку!
  • Лëвушка, с Рождественским сочельником тебя золотой, и всю твою семью, мы вас очень любим.

Ранее звездная пара впервые показала лицо маленькой дочери Лии, которая родилась в августе 2024 года. 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Алсу обратилась к отцу
Культура и шоу-бизнес
22:04, 06 января 2025
Алсу обратилась к отцу
Волочкова решила покинуть Россию
Культура и шоу-бизнес
20:41, 06 января 2025
Волочкова решила покинуть Россию
Отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников
Культура и шоу-бизнес
16:49, 06 января 2025
Отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: