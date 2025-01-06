Максим Галкин обратился к поклонникам
Фото: Instagram/maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин обратился к подписчикам и поздравил своих поклонников с Рождеством, сообщает Zakon.kz.
6 января артист на своей странице в Instagram опубликовал видео.
"Поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня!" – сказал Галкин.
Поклонники шоумена тоже поздравили его с праздником и пожелали здоровья и добра:
- С Рождеством вас и вашу прекрасную семью! Здоровья, мира и добра!
- Лучший на все времена!
- Максим, вас и вашу замечательную семью со светлым праздником Рождества Христова! Здоровья и благоденствия!
Ранее Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем.
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