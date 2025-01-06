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Культура и шоу-бизнес

Максим Галкин обратился к поклонникам

Максим Галкин обратился к поклонникам , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 01:50 Фото: Instagram/maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин обратился к подписчикам и поздравил своих поклонников с Рождеством, сообщает Zakon.kz.

6 января артист на своей странице в Instagram опубликовал видео. 

"Поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует сегодня!" – сказал Галкин. 

Поклонники шоумена тоже поздравили его с праздником и пожелали здоровья и добра: 

  • С Рождеством вас и вашу прекрасную семью! Здоровья, мира и добра!
  • Лучший на все времена!
  • Максим, вас и вашу замечательную семью со светлым праздником Рождества Христова! Здоровья и благоденствия!

Ранее Максим Галкин и Алла Пугачёва порадовали поклонников совместным танцем. 

Айсулу Омарова
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