"С годами только лучше": Максим Галкин восхитил поклонников новой фотосессией

Российский юморист и пародист Максим Галкин порадовал подписчиков в социальных сетях новой профессиональной фотосессией. Шоумен опубликовал серию стильных кадров, сделанных во время поездки в столицу Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram-аккаунте артист представил подборку черно-белых и цветных снимков, сделанных на фоне архитектурных достопримечательностей Баку. На одних кадрах 50-летний юморист позирует в элегантном черном аутфите, на других – в лаконичной белой рубашке и светлых брюках.

Публикация вызвала бурный восторг среди поклонников артиста. Комментаторы засыпали Галкина комплиментами, отметив его безупречный стиль и отличную форму:

Эстетика Галкина и эстетика Баку совпадают.

Вам определенно надо играть в кино.

Раздал стиля в Баку!

Вы как вино – с годами только лучше!

Подписчики также добавили, что артисту не стоит останавливаться на достигнутом, а некоторые и вовсе заявили, что этой съемкой он "переплюнул всех".

Ранее мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе вышли в свет. Произошло это в латвийском городе Юрмала, где состоялся Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Таким образом одна из самых известных и крепких пар российского шоу-бизнеса поддержала подругу семьи – латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле.