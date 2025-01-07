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Культура и шоу-бизнес

Бурак Озчивит показал семью и столкнулся с негативом подписчиков

Бурак Озчивит, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 07:20 Фото: Instagram/burakozcivit
Самый красивый турецкий актер опубликовал в соцсетях снимки счастливой семьи, комментарии к которым были не самые позитивные, сообщает Zakon.kz.

Пост собрал более миллиона просмотров и почти шесть тыс. комментариев. Однако, значимая часть из них – вовсе не поздравления с Новым годом.

Дело в том, что актер с семьей сфотографировался на фоне роскошно украшенной елки. И турецкие фолловеры Бурака озадачились тем, что актер-мусульманин не просто позирует на фоне символа Нового года, но и держит его в своем доме.

Елка, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 07:20

Фото: Instagram/burakozcivit

И даже удовольствие от рассматривания сыновей Озчивита не остудило горячие головы комментаторов. Однако, добрых напутствий и пожеланий все равно собралось не мало. Поклонники актера отмечают, что редко имеют возможность увидеть такую потрясающе красивую семью.

А в Китае супружеская пара подделывала пикантные видео для увеличения подписчиков и были арестованы полицией. В то же время актриса Зендея спровоцировала слухи о своей помолвке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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