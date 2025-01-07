Бурак Озчивит показал семью и столкнулся с негативом подписчиков
Пост собрал более миллиона просмотров и почти шесть тыс. комментариев. Однако, значимая часть из них – вовсе не поздравления с Новым годом.
Дело в том, что актер с семьей сфотографировался на фоне роскошно украшенной елки. И турецкие фолловеры Бурака озадачились тем, что актер-мусульманин не просто позирует на фоне символа Нового года, но и держит его в своем доме.
Фото: Instagram/burakozcivit
И даже удовольствие от рассматривания сыновей Озчивита не остудило горячие головы комментаторов. Однако, добрых напутствий и пожеланий все равно собралось не мало. Поклонники актера отмечают, что редко имеют возможность увидеть такую потрясающе красивую семью.
А в Китае супружеская пара подделывала пикантные видео для увеличения подписчиков и были арестованы полицией. В то же время актриса Зендея спровоцировала слухи о своей помолвке.