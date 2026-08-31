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Культура и шоу-бизнес

Оставьте нашу семью в покое: Бурак Озчивит ответил подписчикам

Бурак Озчивит обратился к подписчикам, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 07:47 Фото: pixabay
30 августа турецкий актер Бурак Озчивит обратился к своим Instagram-подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после волны критики в его адрес и в адрес его семьи из-за отсутствия Бурака Озчивита и его супруги Фахрие Эвджен на свадьбе сестры актера.

"Почему вы стали такими жестокими? В то время как вся семья счастлива и есть молодожены, которые наслаждаются своим счастьем, почему вы пытаетесь их огорчить? Это наша семья, наши близкие, самое дорогое, что у нас есть. Почему вы нападаете на нас таким образом? Возьмите истории, которые вы придумываете, и свои личные комментарии и применяйте их в своей собственной жизни. Оставьте всю нашу семью в покое", – отреагировал на многочисленные нападки в СМИ актер.
Сестра Бурака Озчивита вышла замуж, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 07:47

Фото: Instagram/burakozcivit

С фанатами Димаша Кудайбергена немного другая ситуация. Его давние французские поклонницы передали из Парижа школьникам и преподавателям Казахстана более 100 книг на французском языке.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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