Оставьте нашу семью в покое: Бурак Озчивит ответил подписчикам

30 августа турецкий актер Бурак Озчивит обратился к своим Instagram-подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после волны критики в его адрес и в адрес его семьи из-за отсутствия Бурака Озчивита и его супруги Фахрие Эвджен на свадьбе сестры актера.

"Почему вы стали такими жестокими? В то время как вся семья счастлива и есть молодожены, которые наслаждаются своим счастьем, почему вы пытаетесь их огорчить? Это наша семья, наши близкие, самое дорогое, что у нас есть. Почему вы нападаете на нас таким образом? Возьмите истории, которые вы придумываете, и свои личные комментарии и применяйте их в своей собственной жизни. Оставьте всю нашу семью в покое", – отреагировал на многочисленные нападки в СМИ актер.

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