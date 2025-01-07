Пятая жена Евгения Петросяна опубликовала рождественское фото их маленькой дочери
Фото: Instagram/bruhunova
Сегодня, 7 января 2024 года, помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram она опубликовала рождественское фото маленькой дочери.
"С Рождеством Христовым!" – написала под публикацией 35-летняя Брухунова, обращаясь к поклонникам.
Они сразу же ответили Татьяне взаимными поздравлениями, а также умилились маленькой дочерью Матильдой:
- "Ангел ваш".
- "Какая прелесть!"
- "Куколка, красная шапочка".
- "С Рождеством вашу семью".
- "Спасибо, что вы есть! Милуюсь".
- "Милый ангелочек, и тебя с Рождеством!"
- "И вашу семью с праздником, рождеством Христовым! Будьте счастливы!"
4 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала снимки, на одном из которых ее сын Ваган позирует на фоне красивой елки. Четырехлетний наследник Евгения Петросяна умилил подписчиков мамы.
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