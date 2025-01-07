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Культура и шоу-бизнес

Пятая жена Евгения Петросяна опубликовала рождественское фото их маленькой дочери

Пятая жена Евгения Петросяна опубликовала рождественское фото их маленькой дочери, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 14:39 Фото: Instagram/bruhunova
Сегодня, 7 января 2024 года, помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram она опубликовала рождественское фото маленькой дочери.

"С Рождеством Христовым!" – написала под публикацией 35-летняя Брухунова, обращаясь к поклонникам.

Они сразу же ответили Татьяне взаимными поздравлениями, а также умилились маленькой дочерью Матильдой:

  • "Ангел ваш".
  • "Какая прелесть!"
  • "Куколка, красная шапочка".
  • "С Рождеством вашу семью".
  • "Спасибо, что вы есть! Милуюсь".
  • "Милый ангелочек, и тебя с Рождеством!"
  • "И вашу семью с праздником, рождеством Христовым! Будьте счастливы!"

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4 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала снимки, на одном из которых ее сын Ваган позирует на фоне красивой елки. Четырехлетний наследник Евгения Петросяна умилил подписчиков мамы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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