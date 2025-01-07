Пятая жена Евгения Петросяна опубликовала рождественское фото их маленькой дочери

Сегодня, 7 января 2024 года, помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обратилась к своим подписчикам, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram она опубликовала рождественское фото маленькой дочери.

"С Рождеством Христовым!" – написала под публикацией 35-летняя Брухунова, обращаясь к поклонникам.

Они сразу же ответили Татьяне взаимными поздравлениями, а также умилились маленькой дочерью Матильдой:

"Ангел ваш".

"Какая прелесть!"

"Куколка, красная шапочка".

"С Рождеством вашу семью".

"Спасибо, что вы есть! Милуюсь".

"Милый ангелочек, и тебя с Рождеством!"

"И вашу семью с праздником, рождеством Христовым! Будьте счастливы!"

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4 января 2025 года Татьяна Брухунова опубликовала снимки, на одном из которых ее сын Ваган позирует на фоне красивой елки. Четырехлетний наследник Евгения Петросяна умилил подписчиков мамы.