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Культура и шоу-бизнес

Анна Заворотнюк показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде

Анна Заворотнюк показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 06:30 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
В начале декабря Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками радостной новостью – совсем скоро она впервые станет мамой. Теперь она рассказала как это положение повлияло на ее пищевые пристрастия, сообщает Zakon.kz.

Старшая дочь звезды ситкома "Моя прекрасная няня" уже рассказывала, что, несмотря на активный образ, за беременность набрала 12 килограммов, а теперь опубликовала в Instagram забавное видео.

В ролике Анна в шуточной манере показала, как малыш изменил ее пищевые пристрастия. Теперь она не отказывает себе в сладком.

Юзеры засыпали комплиментами и добрыми словами Анну, а также предположили, что она ждет девочку.

  • "Такие уже большие вы. Беременность вам к лицу",
  • "Милота, счастья вам",
  • "Чудесная", "Красотка".

Ранее сообщалось, что младшая дочь Анастасии Заворотнюк впервые встречает Новый год без мамы. В преддверии праздника Милу увидели в компании папы Петра Чернышева.

Аксинья Титова
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