Анна Заворотнюк поделилась трогательными кадрами с сыном

Ставшая матерью месяц назад Анна Заворотнюк показала подписчикам редкие семейные кадры с новорожденным сыном Марселем, сообщает Zakon.kz.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram снимки со спящим малышом во время прогулки по саду, а также показала, как играет с ним.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

"Нашему сыну сегодня ровно один месяц. С его рождением, для меня открылся такой невероятный спектр новых чувств, которых я никогда раньше не испытывала. Любовь, от которой разрывается сердце, нежность, от которой распирает все изнутри и осознание того, что теперь все на своем месте, я уже не представляю как может быть иначе и как мы жили до этого", – поделилась чувствами Анна Заворотнюк.

Анна растит сына Марселя вместе с супругом бизнесменом Тимуром Исмаиловым.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Ранее Владимир Пресняков поделился редким семейным видео с Натальей Подольской и сыновьями.