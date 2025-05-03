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Культура и шоу-бизнес

Анна Заворотнюк поделилась трогательными кадрами с сыном

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 04:59 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Ставшая матерью месяц назад Анна Заворотнюк показала подписчикам редкие семейные кадры с новорожденным сыном Марселем, сообщает Zakon.kz.

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram снимки со спящим малышом во время прогулки по саду, а также показала, как играет с ним.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

"Нашему сыну сегодня ровно один месяц. С его рождением, для меня открылся такой невероятный спектр новых чувств, которых я никогда раньше не испытывала. Любовь, от которой разрывается сердце, нежность, от которой распирает все изнутри и осознание того, что теперь все на своем месте, я уже не представляю как может быть иначе и как мы жили до этого", – поделилась чувствами Анна Заворотнюк.

Анна растит сына Марселя вместе с супругом бизнесменом Тимуром Исмаиловым.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Ранее Владимир Пресняков поделился редким семейным видео с Натальей Подольской и сыновьями.

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Аксинья Титова
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