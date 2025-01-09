Анастасия Волочкова в 25-й раз посетила Мальдивы
Фото: Instagram/volochkova_art
8 января бывшая прима-балерина Большого театра в очередной раз прилетела на Мальдивы, сообщает Zakon.kz.
Эпатажная балерина надеется отдохнуть на курорте ближайшие десять дней. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала свое первое фото, сделанное на Мальдивах в 2025 году. Волочкова позировала в цветном комбинезоне и длинном кардигане. Глаза 48-летняя артистка прикрыла солнечными очками. В руках, как и полагается работникам сцены, она держала букет цветов.
При этом балерина закрыла возможность пользователям писать комментарии, лишив возможности хейтерам высказываться.
А основатель модного бренда Канье Уэст предъявил обвинения спортивному гиганту Adidas.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript