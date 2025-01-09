#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
527.23
544.05
5.05
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в 25-й раз посетила Мальдивы

Мальдивы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 07:44 Фото: Instagram/volochkova_art
8 января бывшая прима-балерина Большого театра в очередной раз прилетела на Мальдивы, сообщает Zakon.kz.

Эпатажная балерина надеется отдохнуть на курорте ближайшие десять дней. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала свое первое фото, сделанное на Мальдивах в 2025 году. Волочкова позировала в цветном комбинезоне и длинном кардигане. Глаза 48-летняя артистка прикрыла солнечными очками. В руках, как и полагается работникам сцены, она держала букет цветов.

При этом балерина закрыла возможность пользователям писать комментарии, лишив возможности хейтерам высказываться.

А основатель модного бренда Канье Уэст предъявил обвинения спортивному гиганту Adidas.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Парижанка подсказала, где найти парней, похожих на Тимоти Шаламе
Культура и шоу-бизнес
06:05, Сегодня
Парижанка подсказала, где найти парней, похожих на Тимоти Шаламе
Канье Уэст предъявил обвинения Adidas
Культура и шоу-бизнес
03:20, 09 января 2025
Канье Уэст предъявил обвинения Adidas
Тигран Кеосаян впал в кому
Культура и шоу-бизнес
02:53, 09 января 2025
Тигран Кеосаян впал в кому
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: