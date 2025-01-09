Анастасия Волочкова в 25-й раз посетила Мальдивы

8 января бывшая прима-балерина Большого театра в очередной раз прилетела на Мальдивы, сообщает Zakon.kz.

Эпатажная балерина надеется отдохнуть на курорте ближайшие десять дней. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала свое первое фото, сделанное на Мальдивах в 2025 году. Волочкова позировала в цветном комбинезоне и длинном кардигане. Глаза 48-летняя артистка прикрыла солнечными очками. В руках, как и полагается работникам сцены, она держала букет цветов.

При этом балерина закрыла возможность пользователям писать комментарии, лишив возможности хейтерам высказываться.

А основатель модного бренда Канье Уэст предъявил обвинения спортивному гиганту Adidas.