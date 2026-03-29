"Я расплакалась": Алтынай Жорабаева рассказала о неожиданной новости в семье

Заслуженный деятель Казахстана, эстрадная певица Алтынай Жорабаева сообщила о предстоящих переменах в жизни своей семьи – ее вторая дочь готовится к замужеству, передает Zakon.kz.

По словам артистки, ее дочери сейчас 22 года, и недавно возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.

"Молодой человек сделал предложение. Будущие сваты уже планируют официальный визит, чтобы познакомиться и выразить почтение. Если на то будет воля Всевышнего, будем ждать гостей. Мы ведь всегда желаем молодежи встретить свою пару и быть счастливыми", – поделилась певица.

Алтынай Жорабаева отметила, что разница между ее старшей и второй дочерью составляет два года. Она подчеркнула, что младшая сестра, следуя традициям, заранее получила благословение на брак у старшей сестры.

"Признаюсь, услышав новость, я расплакалась. Между старшими дочерьми разница всего два года. Раньше я всегда настаивала, что до 27 лет нужно заниматься образованием, карьерой и прочно встать на ноги. Но, видимо, такова судьба", – подытожила Жорабаева.

Ранее Алтынай Жорабаева впервые показала лицо пятой дочери, которую родила в 45 лет.