Кристину Асмус со скандалом отстранили от съемок сериала "Склиф"

Российскую актрису Кристину Асмус отстранили от съемок сериала "Склиф" из-за конфликтного поведения и систематического нарушения графика, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, причиной увольнения стали неоднократные конфликты актрисы с коллегами и регулярные опоздания, что привело к срыву съемочного процесса. В частности, Асмус вступала в споры с исполнителем главной роли Матвеем Лыковым и пыталась самостоятельно корректировать сценарий сериала, на что не имела права.

Актриса назвала появившуюся информацию клеветой. "Это клевета. Берегите себя", – написала Асмус в социальных сетях.

Однако генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила информацию и заявила, что решение было непростым, но необходимым. "К сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Проект получается сильным и амбициозным, поэтому нам искренне жаль", – пояснила Канделаки изданию "СтарХит".

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