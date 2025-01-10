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Культура и шоу-бизнес

48-летняя Волочкова опубликовала фото с загадочным мужчиной на Мальдивах

48-летняя Волочкова опубликовала фото с загадочным мужчиной на Мальдивах, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 12:16 Фото: Instagram/volochkova_art
Известная артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова, которая временно покинула Россию и отправилась на отдых на Мальдивы, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с загадочным мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Его личность 48-летняя балерина не раскрыла, но отметила, что в руках этого мужчины она чувствует себя надежно и уверенно.

"В руках этого мужчины я всегда и везде чувствую себя надежно и уверенно. Даже на Мальдивах, на прекрасном острове... Решили добавить в него немного творчества. Люблю быть на высоте", – написала под публикацией 10 января 2025 года Волочкова.

Как отреагировали фолловеры Анастасии, неизвестно, так как балерина отключила функцию комментирования на всех публикациях, которыми она делится с Мальдивских островов.

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О том, что Анастасия Волочкова намерена временно покинуть Россию и отправиться на отдых на Мальдивы, стало известно 6 января 2025 года. По ее словам, на родину артистка планирует вернуться 17 января, чтобы возобновить свои выступления.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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