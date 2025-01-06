Волочкова решила покинуть Россию

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что намерена временно покинуть Россию и отправиться на отдых на Мальдивы, передает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью mk.ru.

Артистка планирует вернуться на родину около 17 января, чтобы возобновить свои выступления.

"Я настолько увлечена своей работой, что не могу долго отдыхать", – отметила Волочкова.

Балерина традиционно проводит отпуск на Мальдивах дважды в год – в мае и январе. Она называет эти острова своей "дачей", объясняя, что для полноценного отдыха ей важно уединение. Волочкова также призналась, что наслаждается возможностью плавать в море как в купальнике, так и без него.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что заставило ее носить парики.