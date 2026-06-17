"Кто она вообще?" и "Теперь два Игоря могут все": Крутой и Николаев стали подтанцовкой для молодой певицы

Народные артисты России Игорь Крутой и Игорь Николаев записали видео с популярной российской блогершей, певицей и актрисой Марией Камовой (более известна как Маш Милаш). Но не всем оно понравилось, сообщает Zakon.kz.

Так, ролик был опубликован накануне, 16 июня 2026 года, в Instagram. В нем можно увидеть, как Камова пытается уговорить двух мэтров станцевать вместе с ней. Услышав это, Николаев сразу заявил: "Ну, мы пошли". Но блогерша резко скорректировала свое предложение и сказала: "Нет, подождите! Я хотела сказать, что вы стоите, вы круто стоите! Ладно?"

В итоге, судя по видео, молодая певица уговорила легендарных композиторов просто круто постоять на подтанцовке, пока она станцевала под свой трек "Просто так".

"В роли Игорей: Игорь Крутой, Игорь Николаев. Самые крутые, желание загадала!" – написала под публикацией Маш Милаш.

Реакция подписчиков выдалась неоднозначной. Если одни отметили, что видео вышло смешным и прикольным, то другие возмутились поведением блогерши:

"Волшебно".

"Какие застенчивые".

"Постояли с внучкой".

"Это очень прикольно".

"Крутой: "Куда я попал?"

"Ну, реально, круто постояли".

"Вот это пересечение вселенных".

"Легенды, по-другому не скажешь".

"Мальчики на подтанцовке – огонь".

"Игори в шоке? Или уже привыкли?"

"Игори с ролью Игорей справились круто".

"Маш, ты решила весь шоу-биз реанимировать?"

"Ну, наконец-то, кто-то встряхнет этот старый шоу-биз от пыли".

"Ну, круто стоять тоже надо уметь. Теперь два Игоря могут все".

"Я так улыбаюсь, смотря видео, как будто я с Игорями танцую. Получилось классно!"

"Эх, ждала, что два Игоря станцуют! А вы? Спасибо, хоть круто постояли. Крутые парни!"

"Игорь Крутой в момент просмотра танца Маши потерял крутость и принял состояние шока".

"Игори – уважение. Прекрасный пример для бабуль – поддержать молодое поколение, а не пытаться вечно загнобить, вечно с чем-то сравнить. Нереально крутые, Маш тоже классная".

"Не поняла прикола. Два народных артиста России, у обоих за плечами масса музыкальных трудов. Какая-то субординация должна соблюдаться? Одному 66, второму 71! Кто она вообще рядом с ними?"

"На мой взгляд, два Богом одаренные талантом мэтры, сами по себе и с чувством юмора, и достоинства, всегда тактичны! Приглашение девушки к ней на подтанцовку наших корифеев эстрады считаю неуместно и не талантливо".

13 июня 2026 года Игорю Крутому напомнили про обещание, которое он дал заслуженному деятелю Казахстана.