"Кто она вообще?" и "Теперь два Игоря могут все": Крутой и Николаев стали подтанцовкой для молодой певицы
Так, ролик был опубликован накануне, 16 июня 2026 года, в Instagram. В нем можно увидеть, как Камова пытается уговорить двух мэтров станцевать вместе с ней. Услышав это, Николаев сразу заявил: "Ну, мы пошли". Но блогерша резко скорректировала свое предложение и сказала: "Нет, подождите! Я хотела сказать, что вы стоите, вы круто стоите! Ладно?"
В итоге, судя по видео, молодая певица уговорила легендарных композиторов просто круто постоять на подтанцовке, пока она станцевала под свой трек "Просто так".
"В роли Игорей: Игорь Крутой, Игорь Николаев. Самые крутые, желание загадала!" – написала под публикацией Маш Милаш.
Реакция подписчиков выдалась неоднозначной. Если одни отметили, что видео вышло смешным и прикольным, то другие возмутились поведением блогерши:
- "Волшебно".
- "Какие застенчивые".
- "Постояли с внучкой".
- "Это очень прикольно".
- "Крутой: "Куда я попал?"
- "Ну, реально, круто постояли".
- "Вот это пересечение вселенных".
- "Легенды, по-другому не скажешь".
- "Мальчики на подтанцовке – огонь".
- "Игори в шоке? Или уже привыкли?"
- "Игори с ролью Игорей справились круто".
- "Маш, ты решила весь шоу-биз реанимировать?"
- "Ну, наконец-то, кто-то встряхнет этот старый шоу-биз от пыли".
- "Ну, круто стоять тоже надо уметь. Теперь два Игоря могут все".
- "Я так улыбаюсь, смотря видео, как будто я с Игорями танцую. Получилось классно!"
- "Эх, ждала, что два Игоря станцуют! А вы? Спасибо, хоть круто постояли. Крутые парни!"
- "Игорь Крутой в момент просмотра танца Маши потерял крутость и принял состояние шока".
- "Игори – уважение. Прекрасный пример для бабуль – поддержать молодое поколение, а не пытаться вечно загнобить, вечно с чем-то сравнить. Нереально крутые, Маш тоже классная".
- "Не поняла прикола. Два народных артиста России, у обоих за плечами масса музыкальных трудов. Какая-то субординация должна соблюдаться? Одному 66, второму 71! Кто она вообще рядом с ними?"
- "На мой взгляд, два Богом одаренные талантом мэтры, сами по себе и с чувством юмора, и достоинства, всегда тактичны! Приглашение девушки к ней на подтанцовку наших корифеев эстрады считаю неуместно и не талантливо".
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