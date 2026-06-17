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Культура и шоу-бизнес

"Кто она вообще?" и "Теперь два Игоря могут все": Крутой и Николаев стали подтанцовкой для молодой певицы

композитор и поэт Игорь Николаев, композитор Игорь Крутой, блогер Мария Камова, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 11:31 Фото: Instagram/mash_milash_hub и igorkrutoy65
Народные артисты России Игорь Крутой и Игорь Николаев записали видео с популярной российской блогершей, певицей и актрисой Марией Камовой (более известна как Маш Милаш). Но не всем оно понравилось, сообщает Zakon.kz.

Так, ролик был опубликован накануне, 16 июня 2026 года, в Instagram. В нем можно увидеть, как Камова пытается уговорить двух мэтров станцевать вместе с ней. Услышав это, Николаев сразу заявил: "Ну, мы пошли". Но блогерша резко скорректировала свое предложение и сказала: "Нет, подождите! Я хотела сказать, что вы стоите, вы круто стоите! Ладно?"

В итоге, судя по видео, молодая певица уговорила легендарных композиторов просто круто постоять на подтанцовке, пока она станцевала под свой трек "Просто так".

"В роли Игорей: Игорь Крутой, Игорь Николаев. Самые крутые, желание загадала!" – написала под публикацией Маш Милаш.

Реакция подписчиков выдалась неоднозначной. Если одни отметили, что видео вышло смешным и прикольным, то другие возмутились поведением блогерши:

  • "Волшебно".
  • "Какие застенчивые".
  • "Постояли с внучкой".
  • "Это очень прикольно".
  • "Крутой: "Куда я попал?"
  • "Ну, реально, круто постояли".
  • "Вот это пересечение вселенных".
  • "Легенды, по-другому не скажешь".
  • "Мальчики на подтанцовке – огонь".
  • "Игори в шоке? Или уже привыкли?"
  • "Игори с ролью Игорей справились круто".
  • "Маш, ты решила весь шоу-биз реанимировать?"
  • "Ну, наконец-то, кто-то встряхнет этот старый шоу-биз от пыли".
  • "Ну, круто стоять тоже надо уметь. Теперь два Игоря могут все".
  • "Я так улыбаюсь, смотря видео, как будто я с Игорями танцую. Получилось классно!"
  • "Эх, ждала, что два Игоря станцуют! А вы? Спасибо, хоть круто постояли. Крутые парни!"
  • "Игорь Крутой в момент просмотра танца Маши потерял крутость и принял состояние шока".
  • "Игори – уважение. Прекрасный пример для бабуль – поддержать молодое поколение, а не пытаться вечно загнобить, вечно с чем-то сравнить. Нереально крутые, Маш тоже классная".
  • "Не поняла прикола. Два народных артиста России, у обоих за плечами масса музыкальных трудов. Какая-то субординация должна соблюдаться? Одному 66, второму 71! Кто она вообще рядом с ними?"
  • "На мой взгляд, два Богом одаренные талантом мэтры, сами по себе и с чувством юмора, и достоинства, всегда тактичны! Приглашение девушки к ней на подтанцовку наших корифеев эстрады считаю неуместно и не талантливо".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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