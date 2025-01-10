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Культура и шоу-бизнес

Ержан Максим признан лучшим певцом на конкурсе в Дубае

Ержан Максим признан лучшим певцом на конкурсе в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 22:10 Фото: instagram.com/maksim_erjan
17-летний казахстанский певец Ержан Максим завоевал главный приз песенного конкурса Sanremo best song 2025 Dubai, сообщает Zakon.kz.

Своими достижениями певец поделился в соцсетях.

"Дорогие друзья, мне видимо было суждено выиграть Международный конкурс певцов SANREMO BEST SONG 2025 DUBAI. Я искренне хочу поблагодарить свой народ за веру в меня и поддержку", – отметил Ержан Максим.

Также житель Уральска написал, что посвящает свою победу родителям, которые воспитали его человеком искусства.

Ранее Zakon.kz составил топ-5 повзрослевших звездных детей Казахстана, в числе которых Ержан Максим.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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