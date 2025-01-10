Ержан Максим признан лучшим певцом на конкурсе в Дубае
Фото: instagram.com/maksim_erjan
17-летний казахстанский певец Ержан Максим завоевал главный приз песенного конкурса Sanremo best song 2025 Dubai, сообщает Zakon.kz.
Своими достижениями певец поделился в соцсетях.
"Дорогие друзья, мне видимо было суждено выиграть Международный конкурс певцов SANREMO BEST SONG 2025 DUBAI. Я искренне хочу поблагодарить свой народ за веру в меня и поддержку", – отметил Ержан Максим.
Также житель Уральска написал, что посвящает свою победу родителям, которые воспитали его человеком искусства.
Ранее Zakon.kz составил топ-5 повзрослевших звездных детей Казахстана, в числе которых Ержан Максим.
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