Певец Ержан Максим вернулся в Астану после победы на конкурсе в Дубае

В аэропорту Астаны встретили обладателя главного приза международного конкурса Sanremo Best Song 2025, 17-летнего Ержана Максима, сообщает Zakon.kz.

Днями ранее Ержан был признан лучшим певцом на конкурсе в Дубае.

"Его родные и друзья тепло встретили юного талантливого артиста, который вновь подтвердил высокий уровень казахстанской музыкальной культуры на международной арене", – передает пресс-служба аэропорта Астаны.

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

А творческое объединение "Казаханимация" при киностудии "Казахфильм" завершило работу над анимационным проектом "Тоқаш пен Бақаш", включающим 13 серий. Проект представят зрителям в этом году.