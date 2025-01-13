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Культура и шоу-бизнес

Певец Ержан Максим вернулся в Астану после победы на конкурсе в Дубае

Певец, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:50 Фото: пресс-служба аэропорта Астаны
В аэропорту Астаны встретили обладателя главного приза международного конкурса Sanremo Best Song 2025, 17-летнего Ержана Максима, сообщает Zakon.kz.

Днями ранее Ержан был признан лучшим певцом на конкурсе в Дубае.

"Его родные и друзья тепло встретили юного талантливого артиста, который вновь подтвердил высокий уровень казахстанской музыкальной культуры на международной арене", – передает пресс-служба аэропорта Астаны.
Певец, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:50

Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

А творческое объединение "Казаханимация" при киностудии "Казахфильм" завершило работу над анимационным проектом "Тоқаш пен Бақаш", включающим 13 серий. Проект представят зрителям в этом году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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