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Культура и шоу-бизнес

Сергей Лазарев запаниковал после праздничного оливье

Праздники, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 02:38 Фото: Instagram/lazarevsergey
10 января российский исполнитель эмоционально отреагировал на результат своего взвешивания, сообщает Zakon.kz.

У себя в Instagram-сторис артист выразил разочарование в праздниках, из-за которых вся его работа над физической формой оказалась напрасной. Со слов Лазарева, Новый год и Рождество уничтожили результаты годичной работы певца над своей фигурой. Под раздачу попал символ новогоднего стола – салат Оливье.

Сергей Лазарев, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 02:38

Фото: Instagram/lazarevsergey

Известно, что отец двоих детей следит за своим здоровьем и, соответственно, переживает из-за "лишних" кг. Но вряд ли поклонники Сергея заметили эти изменения.

Тем не менее для самого певца серьезная победа над собой и своими вредными привычками весь прошлый год, стала тщетной. Ведь стоило наступить праздникам, как вес вернулся к той же отметке, что и год назад.

И все-таки интернет-пользователи не сидят сложа руки. Так они подсчитали, у кого из мировых знаменитостей в первую очередь ожидается пополнение в семье.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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