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Культура и шоу-бизнес

Парижанка подсказала, где найти парней похожих на Тимоти Шаламе

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 06:05 Фото: Instagram/newsdailyasia
Жительница Парижа устала от восхищений Шаламе и рассказала девушкам, где найти парней такого же типажа, сообщает Zakon.kz.

Ее Instagram-сторис завирусился в соцсетях и собрал множество репостов.

"Для всех американок, которые мечтают о таком же парне – прилетайте в Париж, у нас много таких в Латинском квартале", – обратилась к поклонницам актера парижанка.

С ее слов, похожие на Шаломе парни обычно изучают литературу или антропологию. Им по 26 лет, у них нет денег и они целыми днями едят бутерброды с ветчиной.

"Спросом они не пользуются, поэтому приходите и забирайте их", – решительно написала она.
Тимоти Шаламе, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 06:05

Фото: Instagram/meggypyanee

Instagram-пользователи тут же подхватили эту идею, придумав новый слоган Парижа.

"Найди в Париже своего Шаламе", – шуточно отреагировали они в многочисленных комментариях.

А другая медийная знаменитость и по совместительству жена Канье Уэста отметила свой день рождения на Мальдивах. Также стала известна дата цифрового релиза "Соник 3 в кино".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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