Джо Байден опять поедет отдыхать

В Белом доме сообщили что президент США Джо Байден на выходные отправится отдыхать в загородную резиденцию в Кэмп Дэвид, передает Zakon.kz.

"В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные", – сообщает пресс-служба Белого дома.

Как пишет РИА Новости, Байден после отъезда на рождественские и новогодние каникулы лишь несколько раз появился на публике за две недели, дважды выступив с речами, которые заняли в общей сложности час, а в пятницу посетил штат Пенсильвания для общения с местным малым бизнесом.

Выходит, что действующий президент США больше трети от времени работы на посту потратил на поездки в загородные или пляжные резиденции.

Ранее Байден пообещал продолжить бомбить хуситов, если те не прекратят атаки в Красном море.