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Культура и шоу-бизнес

Зарина Алтынбаева пригласила поклонников на свой День рождения

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 07:55 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
11 января казахстанская оперная певица пригласила поклонников встретиться в День ее рождения, сообщает Zakon.kz.

Со слов певицы, для личной встречи необходимо написать сообщение в Instagram или на WhatsApp по номеру +7 777 641 40 00. Обязательно нужно указать свою фамилию, имя и контактный номер.

"После формирования списка гостей вам будет отправлена подробная информация о времени", – предупредила Алтынбаева.

А уже после встречи именинница примет участие в спектакле "Любовный напиток". Таким образом, певица дала понять, что проведет День рождения на работе.

На днях 17-летний казахстанский певец Ержан Максим завоевал главный приз песенного конкурса Sanremo best song 2025 Dubai.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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