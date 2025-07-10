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Общество

Зарина Алтынбаева назвала свой любимый район в Алматы

Зарина Алтынбаева поддержала акцию &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 07:00 Фото: Instagram/zarina_altynbayeva
Казахстанская оперная певица назвала свой любимый район в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ведущая солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Зарина Алтынбаева призналась, что безмерно любит Алматы. Особенно его Алмалинский район с его театрами, музеями, историческими зданиями.

"Здесь каждый уголок дышит культурой. И так хочется, чтобы, гуляя по улицам, душа пела от радости. Давайте беречь наш город. Не мусорить. Не проходить мимо. Любить его так, как люблю его я", – обратилась она к жителям Алматы 9 июля на Instagram-странице акимата Алмалинского района.

Призыв Зарины стать немного внимательнее к красоте любимого города прозвучал в в поддержку акции "Таза Қазақстан".⠀

"Пусть Алматы звучит чисто – как ария, как песня, как любовь", – отметила Алтынбаева.

5 июля во всех восьми районах Алматы состоялся общегородской субботник в рамках инициативы "Таза Қазақстан", которую ранее объявил президент Касым-Жомарт Токаев.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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