Зарина Алтынбаева назвала свой любимый район в Алматы

Казахстанская оперная певица назвала свой любимый район в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ведущая солистка Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Зарина Алтынбаева призналась, что безмерно любит Алматы. Особенно его Алмалинский район с его театрами, музеями, историческими зданиями.

"Здесь каждый уголок дышит культурой. И так хочется, чтобы, гуляя по улицам, душа пела от радости. Давайте беречь наш город. Не мусорить. Не проходить мимо. Любить его так, как люблю его я", – обратилась она к жителям Алматы 9 июля на Instagram-странице акимата Алмалинского района.

Призыв Зарины стать немного внимательнее к красоте любимого города прозвучал в в поддержку акции "Таза Қазақстан".⠀

"Пусть Алматы звучит чисто – как ария, как песня, как любовь", – отметила Алтынбаева.

5 июля во всех восьми районах Алматы состоялся общегородской субботник в рамках инициативы "Таза Қазақстан", которую ранее объявил президент Касым-Жомарт Токаев.