Баян Алагузова показала, как скромно встретила 51-летие за границей

Сегодня, 9 января 2025 года, казахстанский продюсер Баян Алагузова отмечает день рождения. Ей исполнился 51 год. Если на юбилей ведущая устроила помпезную вечеринку, то в этот раз праздник состоится в узком семейном кругу за границей, сообщает Zakon.kz.

С утра она опубликовала небольшое видео. В кадре ее супруг Турсенгали Алагузов подготовил ей небольшой сюрприз, красиво оформив два стола для торжества.

Алагузова же оставила сама себе небольшое поздравление, отметив, что она – молодец.

"Привет, 51! Люблю тебя, Баяша! Горжусь тобой. Желаю тебе крепкого здоровья, море счастья и радости! Купайся в любви мужа, детей, родных и близких. Не сворачивай со своего пути, будь верна себе". Баян Алагузова

Также с пожеланиями уже выступила ее сестра Багым Мухитденова.

В стороне не осталась и лучшая подруга Динара Сатжан. Журналистка разместила серию архивных фото и рассказала о знакомстве с Алагузовой. Это произошло, когда Сатжан только начинала свой профессиональный путь.

"Чем глубже наша дружба, тем больше ее граней я для себя раскрываю. Мне нравится, как она масштабно мыслит. Как уверенно реализовывает свои идеи. Как "заражает" ими свою команду. Но еще больше мне нравится, как она одинаково спокойно реагирует и на критику, и на большой успех. Баяночка! Желаю тебе крепкого здоровья, сил, энергии и еще больше позитива и желания творить". Динара Сатжан

В заключительной части она отметила, что гордится своими друзьями.

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Последние несколько месяцев знаменитость с семьей отдыхает за границей, но не перестает радовать поклонников интересными кадрами.

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К примеру, 31 декабря она показала совместную фотографию двух маленьких дочерей.