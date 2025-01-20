51-летняя Баян Алагузова в купальнике и со слоном восхитила фанатов

Казахстанский известный продюсер Баян Алагузова порадовала подписчиков новой фотографией, сообщает Zakon.kz.

20 января она на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в красном купальнике со слоном.

"С черным мальчиком и слоном", – написала Алагузова под постом.

Поклонники продюсера в очередной раз восхитились ее стройностью:

Баян, фигура, как у тебя, мечта каждой девушки и женщины!

Шикарная!

Повезло ему! Я бы тоже хотел увидеть вас в купальнике!

Ранее Баян Алагузова показала, как скромно встретила 51-летие за границей.

