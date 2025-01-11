Хейтеры накинулись на Ксению Собчак из-за чулка на голове

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Российский журналист и телеведущая Ксения Собчак 11 января опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых предстала в необычном образе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах Собчак позирует в сером пальто, а лицо скрыто под черной прозрачной тканью, похожей на чулок. "Начинаем новый fashion-год с сеточкой на лице! Идеальный hide away после праздников", – написала телеведущая под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Подписчики Собчак не оценили ее образ и на нее посыпалась критика: Я, конечно, люблю высокую моду, но у нас бомж во дворе всегда надевает колготки на голову, чтобы волосы ему не мешали.

Вот пусть так всегда и ходит – в чулке!

Я понимаю, мода, но мешок на голову вам рановато. Ранее отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников.

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