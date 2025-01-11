Хейтеры накинулись на Ксению Собчак из-за чулка на голове
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российский журналист и телеведущая Ксения Собчак 11 января опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых предстала в необычном образе, сообщает Zakon.kz.
На кадрах Собчак позирует в сером пальто, а лицо скрыто под черной прозрачной тканью, похожей на чулок.
"Начинаем новый fashion-год с сеточкой на лице! Идеальный hide away после праздников", – написала телеведущая под постом.
Подписчики Собчак не оценили ее образ и на нее посыпалась критика:
- Я, конечно, люблю высокую моду, но у нас бомж во дворе всегда надевает колготки на голову, чтобы волосы ему не мешали.
- Вот пусть так всегда и ходит – в чулке!
- Я понимаю, мода, но мешок на голову вам рановато.
Ранее отдыхающие Ксения Собчак и Константин Богомолов восхитили поклонников.
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